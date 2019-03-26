Выборы в Украине: спецотряды боевиков берут на контроль жителей ОРДЛО

Формированием отрядов боевиков будет заниматься инструкторы ФСБ РФ с местными командирами

Фото: Сегодня

Выборы в Украине: спецотряды боевиков берут на контроль жителей ОРДЛО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a18/83e/5c9a1883e6ad1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a18/83e/5c9a1883e6ad1.jpg 2019-03-26T14:20:53+02:00 Донбасс Формированием отрядов боевиков будет заниматься инструкторы ФСБ РФ с местными командирами

Оккупационные администрации всерьез взялись за жителей оккупированных территорий и создают специальные отряды боевиков для пресечения возможного неповиновения людей во время выборов президента Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Для усиления административно-полицейского режима в населенных пунктах временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей создаются специальные отряды.

"При этом, проверку на лояльность к оккупационному режиму и подготовку кандидатов в эти отряды осуществляют представители т.н. "министерств государственной безопасности" под руководством инструкторов ФСБ РФ. Кроме того, российским оккупационным командованием предполагается использовать указанные отряды в дальнейшем как резервные подразделения в составе соединений и частей "1 и 2 АК ВС РФ", – сообщает разведка.

Как сообщалось, боевики усиленно проверяют жителей ОРДЛО накануне выборов президента. Людям рекомендуют воздержаться от выезда в свободную Украину 31 марта, а также готовятся масштабные антиукраинские акции на оккупированных территориях.

Как недавно мы писали, 31 марта, в день выборов, в Донецке могут устроить провокацию с большим количеством жертв. Оккупанты хотят согнать на центральную площадь 100 тысяч человек, а российские пропагандисты уже "навострили камеры" и готовы снимать провокационные и выгодные Кремлю сюжеты.

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