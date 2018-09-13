Вымогали более 138 тысяч гривен: в Луганской области на взятке поймали двоих полицейских

Сегодня, 05:58

За деньги правоохранители обещали не привлекать местного жителя к уголовной ответственности

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двоих руководителей одного из районных отделов Главного управления Национальной полиции в Луганской области на вымогательстве взятки. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как выяснилось, подполковник и майор полиции требовали более 138 тысяч гривен от местного жителя. Взамен они обещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности и закрыть уголовное производство за самовольное занятие земельного участка и строительство.

Примечательно, что одного из злоумышленников во время получения второй части неправомерной выгоды в размере более 88,5 тысяч гривен задержали оперативники спецслужбы на улице районного центра. На данный момент решается вопрос об объявлении полицейским о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.
взятка, разоблачение, вымогательство, луганская область, полицейские

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Источник:

УНИАН

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