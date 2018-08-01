Выпросили "ответку" ВСУ: волонтер рассказал о масштабных потерях боевиков под Авдеевкой

Сегодня, 04:30

У поселка Каштановое противник обстреливал украинских военных, пока не пришло возмездие

Фото: Vlada.io
Фото: Vlada.io

Украинские военные, защищающие позиции под Авдеевкой, уничтожили пятеро боевиков т.н. "ДНР", еще четверо – получили ранения различной степени тяжести.

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, это произошло 31 июля в районе поселка Каштановое в Ясиноватском районе Донецкой области, когда боевики своими обстрелами "выпросили" огневой ответ у ВСУ.

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В то же время официального подтверждения со стороны штаба операции Объединенных сил таких масштабных потерь боевиков не поступало.

С другой стороны, офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") со ссылкой на Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец" сообщил об уничтожении украинскими военными боевика "ДНР" Ярослава Комиссарова из Енакиево Донецкой области.

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Напомним, 31 июля, по данным разведки, ответным огнем ВСУ двое оккупантов были уничтожены и еще шестеро ранены.

Сутками ранее, 30 июля, боевики совершили 40 обстрелов украинских позиций, в результате которых трое бойцов ВСУ получили ранения, потери противника уточняются.
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