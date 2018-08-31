Вывод из строя верной марионетки Кремля или имитация смерти: военный обозреватель назвал версии убийства Захарченко

Кремлю нужна была менее одиозная фигура, без дурного шлейфа неистового воровства и участия в операциях по обстрелу мирного населения. Так объясняет убийство Захарченко в комментарии сайту "Сегодня" военный обозреватель, координатор группы "Информационное Сопротивление" Юрий Карин.

По мнению военного обозревателя, это связано с тем, что в будущем Путин планирует привести к власти пророссийского президента Украины и организовать прямые переговоры с марионетками Кремля на Донбассе.

"Для чего его убрали? Чтобы с пророссийским президентом Украины был налажен диалог. Именно этого добивается Россия, чтобы они радостно ударили по рукам и оккупированные территории вернулись в лоно Украины по формату чеченского финансирования", – считает Карин.

Кроме того, военный обозреватель не исключает и версию борьбы за территорию между ФСБ и ГРУ, в результате чего Захарченко и "убрали", а также, связывает убийство с кровной местью.

"Это может быть "война башен". То, что кума Суркова ликвидируют, уже вызывает вопросы. ФСБ сцепились с ГРУ за Донбасс… Или же местный "кровник" и очередной передел", – продолжает координатор группы ИС.

Не исключает военный обозреватель и обычную имитацию смерти.

"Это может быть имитирование смерти, и скоро Захарченко продолжит мирное существование где-то в "дружественных" непризнанных государствах, странах-изгоях или в местах, где пребывают подопытный Янукович и "Колыван" Плотницкий", – говорит обозреватель.

В МИД России заявили, что за взрывом в центре Донецка, в результате которого погиб главарь так называемой "ДНР", стоит "киевский режим". Об этом заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В Донецке в ходе террористического акта погиб глава ДНР Захарченко. Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим", – заявила она.

Ранее мы уже писали о том, что боевики оккупированной части Донецкой области заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по словам боевиков, подорвали в кафе в Донецке лидера террористов Захарченко.

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.



