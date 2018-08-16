"Выживают, кто как может": Грымчак рассказал о жизни украинцев под властью боевиков

Замминистра напомнил, что в свое время была работа на тех предприятиях, которые были зарегистрированы на украинской территории

Социально-экономическая ситуация на оккупированной части Донбасса остается довольно сложной. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает "Апостроф".

"Выживают, насколько я понимаю, кто как может. Главное – это пенсия, особенно если человек ездит на наши территории, получает выплаты здесь, а потом еще что-то и там. Можно сказать, что это дает какую-то возможность выжить. А вот, например, того, что мы подразумеваем под работой, там нет. Мой бывший сосед месяца три назад пошел служить в так называемый "1-й армейский корпус ДНР". Как-то мы разговаривали по телефону, и я спросил его: "Совсем больной? Что вы делаете?" А он говорит, что работы нет, а трое или четверо маленьких детей надо как-то кормить. Ему платят 15 тысяч рублей в месяц, на эти деньги он содержит семью, а их на службе кормят, потому что он охраняет какие-то склады. Я понимаю, что он фактически предатель, но с другой стороны... Я ему говорю, что завтра его могут бросить на передовую, а он даже стрелять не умеет, то есть станет пушечным мясом. Отвечает, что других вариантов нет...", - рассказал Грымчак.

Замминистра напомнил, что в свое время была работа на тех предприятиях, которые были зарегистрированы на украинской территории, платили налоги, но мощности находились там. Но полтора года назад они фактически остановились – люди потеряли работу.

"Если в Донецке еще поддерживают какой-то порядок, то в маленьких городах и до войны было плохо с работой, а сейчас тем более", – сказал он.

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