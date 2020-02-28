Вызывает только смех: в ООС раскрыли позорную тактику России на Донбассе

Оккупанты снова принялись за старое и пустили в ход любимую тактику

Оккупанты на Донбассе не только применяют запрещенное оружие, но и распространяют фейки для дискредитации украинской армии, в частности, сеют пропаганду на оккупированных территориях о якобы готовящихся обстрелах от ВСУ по мирным жителям. Сами же боевики позорно прячутся за спинами мирных жителей, размещая технику вблизи жилых домов. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Военные отмечают, что оккупационные войска продолжают вести информационную войну против Украины и не прекращает попытки дискредитировать украинских защитников из состава Объединенных сил, создавая фейковые сообщения и размещая их на своих информационно-пропагандистских ресурсах.

"Регулярно пророссийские "СМИ", функционирующие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, распространяют информацию о якобы подготовке подразделений Объединенных сил к обстрелам населенных пунктов, находящихся на территории, временно подконтрольной оккупантам. Командование ООС подчеркивает: эти беспочвенные обвинения российских оккупантов являются очередным проявлением мощной информационной кампании, которая ведется против украинских защитников с целью дискредитации и обвинения подразделений ООС в нежелании соблюдать Минские договоренности. Как показывает опыт ведения боевых действий, обычно после подобных обвинений противник прибегает к вооруженным провокациям на отдельных направлениях и снимает постановочные видеоматериалы, чтобы дискредитировать украинских воинов", – сообщили в ООС.

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Также российские оккупанты на постоянной основе применяют запрещенную общепринятыми правилами ведения боевых действий, можно сказать, любимую тактику России: противник специально размещает вооружение среди жилого сектора населенных пунктов и оттуда открывает огонь по позициям украинских военных, таким образом пытаясь спровоцировать ВСУ на "ответку" по мирным жителям.

Также боевики вспомнили еще один коварный метод – присылают украинским защитникам на линии соприкосновения лживые провокационные смс-сообщения. Однако у бойцов ВСУ это вызывает только смех.

"Еще раз отмечаем, что украинские защитники придерживаются Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми. Адекватный огонь на прицельные обстрелы российско-оккупационных войск ведется исключительно при возникновении угрозы жизни и здоровью украинских воинов и только при подтверждении отсутствия в секторе огня гражданских мирных жителей и важной для местного населения инфраструктуры", – заявили военные.

А тем временем стало известно, что разведение сил на Донбассе откладывается. Как сообщали новости "Сегодня", на переговорах в Минске 26 февраля Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать участки.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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