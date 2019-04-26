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Взрыв на шахте под Луганском: трое погибших, неясна судьба 14 человек

Сегодня, 10:31

Авария произошла на глубине около 300 метров

На шахте "Схидкарбон" в Лутугинском районе Луганской области, где вчера произошел взрыв метана, спасатели подняли на поверхность тело третьего погибшего горняка.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на "Луганский информационный центр", который цитирует "главу МЧС ЛНР" Евгения Кацавалова.

"На данный момент уже поднято на поверхность трое погибших. Судьба 14 человек остается под вопросом", – сказал Кацавалов журналистам.

"В данный момент в шахте работает пять звеньев горноспасателей. Проводятся дегазация и крепеж отвалившейся породы", - добавил он.

Ранее в пятницу в пресс-службе МЧС России сообщили, что горноспасатели МЧС РФ отправились в Луганск для помощи местным коллегам в спасении горняков с аварийной шахты "Схидкарбон".

В МЧС РФ напомнили, что в четверг во время аварии в забое на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка находились 17 горняков. Авария произошла на глубине около 300 метров.

Ранее "глава ЛНР" Леонид Пасечник сообщал о двух погибших и 15 пропавших без вести после аварии на шахте.

Как сообщалось, в Донецке произошел пожар на шахте "Куйбывшевская".

Также мы сообщали, что один шахтер погиб и двое пострадали в результате аварии на шахте в Красноармейске.

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Тег взрыв, луганск, шахта, метан, ЛНР

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