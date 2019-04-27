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Взрыв на шахте в Луганской области: число погибших возросло до 13

27 апреля, 07:45

Поиски еще четырех горняков продолжаются

Фото: Фото: Facebook Eugeny Spirin
Фото: Фото: Facebook Eugeny Spirin.

В Луганской области из аварийной шахты "Схидкарбон" спасатели вытащили тела 13 погибших. Поиски еще четырех горняков продолжаются, сообщили в так называемом МЧС "ЛНР".

Отметим, что причиной аварии стал взрыв метана на шахте. Он привел к обрушению породы, под завалами оказались 17 человек.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что горноспасатели МЧС РФ отправились в Луганск для помощи местным коллегам в спасении горняков с аварийной шахты. Кроме того, сообщалось. что авария произошла на глубине около 300 метров.

"В данный момент в шахте работает пять звеньев горноспасателей. Проводятся дегазация и крепеж отвалившейся породы", - рассказал самозваный "глава МЧС ЛНР" Евгений Кацавалов. 

Напомним, не так давно в Донецкой области на шахте "Покровская", что в пгт Удачное, произошел взрыв, в результате которого пострадали семь горняков. ЧП произошло из-за взрыва метано-воздушной смеси. К месту происшествия для проведения спасательных работ бросили военизированные горно-спасательные отряды.

Также мы сообщали, что один шахтер погиб и двое пострадали в результате аварии на шахте в Красноармейске.

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Тег взрыв, шахта, погибшие, Луганская область , пропавшие без вести , ЛНР

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Источник:

ТАСС

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