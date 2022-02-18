Взрыв в Донецке: появились первые подробности

Сообщают, что взорванный у донецкой администрации автомобиль – УАЗик защитной окраски

На месте ЧП работают спасатели и представители СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

МЧС Донецка едут к месту взрыва, который произошел совсем недавно. "Народная милиция" так называемой "ДНР" заявляет, что возле Дома правительства взорвался автомобиль.

Об этом сообщает Mash в Telegram.

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На место взрыва уже прибыли журналисты, которые сообщают, что взорванный у донецкой администрации автомобиль – УАЗик защитной окраски.

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Первые кадры с места происшествия:

Как пишут российские СМИ, на военном автомобиле УАЗ-469 обычно передвигался начальник "народной милиции" так называемой "ДНР" генерал-майор Денис Синенков.

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Так выглядит сейчас место ЧП. Фото: Инсайдер UA/Telegram

Напомним, в центре Донецка прогремел мощный взрыв. Как сообщают российские СМИ, в нескольких десятках метров от здания "правительства ДНР". Местные жители Донецка подтвердили корреспонденту "Сегодня", что слышали звук взрыва.

В "ЛНР" и "ДНР" призвали жителей Донбасса уезжать в Россию

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник вслед за Денисом Пушилиным также призвал жителей Донбасса выехать в Россию, Кроме того, Пасечник призвал мужчин брать в руки оружие.

Важно отметить, что причин для эвакуации населения нет, так как никто не планировал наступать. МИД Украины опроверг данные о наступательных операциях или диверсиях ВСУ на химпроизводстве: Киев не проводит и не планирует таких действий на Донбассе.

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