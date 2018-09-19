Взрыв в Донецкой области: стали известны подробности гибели мужчины

Сегодня, 17:30

Граната взорвалась в руках мужчины

Фото: ГУНП в Донецкой области
Фото: ГУНП в Донецкой области

В дворе частного дома в Алексеево-Дружковке Донецкой области мужчина погиб в результате взрыва гранаты. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По словам 47-летней сожительницы погибшего, перед трагедией у нее с гражданским мужем произошла ссора. После этого мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вышел во двор, а через несколько минут прогремел взрыв.

Правоохранители предполагают, что 37-летний местный житель покончил жизнь самоубийством, взорвав себя, вероятно, гранатой. На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются, а полицейские устанавливают происхождение боеприпаса.

"По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией ч. 1 ст. 115 УК Украины, с пометкой "Самоубийство"", – отметили в полиции.

Напомним, 18 сентября в поселке Алексеево-Дружковка Донецкой области в частном доме в результате взрыва погиб 37-летний мужчина.

Не так давно в Марьинке Донецкой области прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины". 
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