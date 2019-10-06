Взрыв в жилом доме на Донбассе: стали известны детали

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Правоохранители квалифицировали причину гибели семьи в Марьинском районе в результате взрыва как умышленное убийство. Об этом написала пресс-служба полиции в Донецкой области.

"В ходе расследования установлено, что погибшим является 51-летний мужчина и 49-летняя женщина", – говорится в сообщении.

По предварительным данным правоохранителей, между супругами возникла ссора из-за ревности. Мужчина достал боеприпас и подорвал себя вместе с женой. На месте происшествия эксперты обнаружили остатки гранаты РГО.

Событие квалифицировали по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины. Также следователи проверяют версию совершения самоубийства. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в центре Херсона произошла стрельба – неизвестный сделал несколько выстрелов в двоих мужчин. Оба оказались в больнице с тяжелыми ранениями, однако отказались сотрудничать со следствием. По мнению местных журналистов, оба раненых хорошо рассмотрели стрелявшего, но не стали рассказывать о нем полицейским.

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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