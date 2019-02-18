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Взрывы в Донецке: появились новые фото, видео и свидетельства очевидцев

Сегодня, 15:40

Очевидцы рассказали, что взрывы были довольно мощными – взрывная волна "открывала двери балконов"

Взрывы в Донецке: появились новые фото, видео и свидетельства очевидцев Донбасс Очевидцы рассказали, что взрывы были довольно мощными - взрывная волна "открывала двери балконов"

После серии взрывов, которые произошли в Донецке утром 18 февраля, появились свидетельства очевидцев об этом происшествии. Так, люди рассказали о стрельбе, яркой вспышке и мощной взрывной волне.

Так, в сети появилось сообщение от женщины, которая рассказала, что в момент взрыва находилась на работе в жилищно-эксплуатационной конторе, и после разрыва в кабинете задрожали стекла.

"В момент первого взрыва я находилась на работе неподалеку от места, где были найдены воронки от взрывов. В этот момент прошла такая сильная ударная волна, что у нас в кабинете задрожали окна", – заявила она.

Также дончанка рассказала, якобы вскоре после первого взрыва произошел еще один разрыв, и в этот момент она находилась примерно в 50 метрах от его эпицентра.

"Я, пожилой мужчина и женщина, одновременно подходили к этому дому, когда в один момент случился ужасный взрыв, и я увидела яркую вспышку в небе, словно зарево. Мы побежали и спрятались в один из подъездов", – передают слова очевидцев сепаратистские СМИ.

Стоит отметить, что у украинских пользователей соцсетей эти слова вызвали саркастическую реакцию. Комментаторы предположили, что был "сбит НЛО" и предложили новый вариант описания событий.

В то же время, местные жители уверяют, что "уже давно не было так громко в Донецке", а некоторые утверждают, якобы слышали звуки перестрелки.

Между тем, боевики уже поведали о том, кого они считают ответственными за взрывы – традиционно "виноватыми" оказались бойцы ВСУ.

Ранее жители Донецка сообщили о двух взрывах, которые произошли в центре города и на окраине: "Есть информация о взрыве автомобиля "Мерседес" возле Южного автовокзала, там двое погибших и четверо пострадавших, – писали дончане. – Еще, говорят, взрыв на улице Бахметьева 6-б, возле кафе "СССР" на Текстильщике".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в центре Донецка, оккупированного боевиками "ДНР" и российскими военными, произошел мощный взрыв, в результате которого пострадал один человек. 

Также мы сообщали, что в центре Донецка в одной из пятиэтажек прогремел взрыв. Как сообщили дончане, инцидент произошел по улице Красноармейской, неподалеку от Дворца спорта "Шахтер" и горбольницы № 5. Пострадали пять человек.

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Тег обсе, Донецк, взрывы, очевидцы

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