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Я этот "Бук" прятал: появилось признание задержанного командира "ДНР"

6 июля, 18:08

Само слово "Бук" на видео "запикано", но журналисты предполагают, что речь идет об установке, из которой сбили MH17

Скриншот сюжета телеканала "Настоящее время"
Скриншот сюжета телеканала "Настоящее время".

Бывший начальник т.наз."противовоздушной обороны Славянской бригады  армии ДНР" Владимир Цемах признался на одном из видео, что прятал зенитную становку "Бук", из которой сбили лайнер МН17. Об этом говорится в сюжете телеканала "Настоящее время" от 5 июля.

Видеозапись содержит кадры, которые оказались в распоряжении журналистов. 

"Я этого "пацана" вытаскивал, я этот "Бук" прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал и где я его забирал", – говорит Цемах на видео.

При этом автор репортажа отмечает: "Слово "запикали", но если читать по губам, оно короткое, и вторая буква явно "у". Как версия – "Бук" – зенитно-ракетная установка. По версии международного следствия, именно из российского "Бука" и был сбит Boeing".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Служба безопасности Украины задержала Цемаха, а позже суд его арестовал. В то же время, как писали СМИ сепаратистов, украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном Донецкой области, оглушили и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию. Отмечалось, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу MH17.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение Boeing, так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat также считает, что самолет сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Позже были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В их списках указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

В июне 2019 года СМИ опубликовали часть документов об обеспечении передвижения российских войск, постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков летом 2014 года. Они подтверждают выводы международных следователей о том, что самолет над Донбассом сбил "Бук" Вооруженных сил России.


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Тег Boeing, MH17, mh-17, Цемах

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