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"Я не хочу сюда возвращаться больше никогда": две истории детей, пострадавших на войне

15 марта, 05:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Раненым во время обстрелов девочкам пришел на помощь Фонд Рината Ахметова

С начала конфликта в Донбассе Мониторинговая миссия ООН зарегистрировала более семи тысяч раненых среди мирного населения. Среди пострадавших – несколько сотен детей!

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Корреспондент новостей "Сегодня" Юлия Миншакирова встретилась с теми, кто живет с травмой войны уже не первый год – не только физической, но и психологической.

Маричка

Юлия Духно ни была в родной Тошковке Луганской области уже около шести лет. Только сейчас она нашла в себе мужество вернуться в родной дом, где была когда-то так счастлива – двое детей, любимый рядом и цветы, которыми любовалась вся семья.

"У нас вот здесь была клумба. Возле забора. Садили цветы. Самое яркое воспоминание, что Артем родился, в этом дворе, в этом доме", – рассказывает Юлия.

Ее голос обрывается, когда замечает среди руин своего дома любимую игрушку дочери – голую куклу.

"Я не хочу сюда возвращаться сюда больше никогда", – говорит женщина.

Однако забыть это невозможно. Ежедневно Юлия, которая сейчас живет в Лисичанске, видит, как трудно дочери дается элементарное: одеваться, рисовать, собирать конструктор.

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Одиннадцатилетняя Маша стыдливо прячет левую руку во время интервью подальше от камеры. Пять лет эта хрупкая, светлая девочка живет с травмой войны – она была ранена во время обстрела.

"Сейчас у меня рука трясется и мне нужно делать зарядку... Мне нужно делать зарядку по утрам, на массажи ходить", - говорит девочка.

Как все тогда произошло, рассказывает ее мама.

"Темнело в ноябре месяце рано, только выключили свет и хлопок, взрыв произошел. Сразу крики, дети начали кричать, потому что все начало рушиться", – говорит Юлия Духно.

Снаряд чудом не взорвался, но снес дом, в котором находились четыре семьи. Муж Юлии, Владимир, как раз отдыхал после рабочей смены.

"Девять лет прожили вместе. Простой человек, добрый. В шахту спускался, не боялся. А здесь – лег спать и не проснулся", – вспоминает женщина.

В ту ночь погибли и двое соседей. Маленькая же Маричка же впала в кому, а ее пятимесячный братик Тема получил сотрясение мозга.

"Нас отвезли всех по разным больницам, и я не могла ни слышать, ни видеть ребёнка, ни помочь ничем, потому что сама не могла встать. У меня разорвало селезенку и ранило легкое", – продолжает Юлия.

Три недели жизнь Марички висела на волоске. Реаниматологи ежедневно собирали консилиум и меняли схему лечения. Однако малышка угасала.

"Она выглядела, как будто ей три годика, а не шесть лет", – вспоминает мать.

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Тогда друзья семьи обратились за помощью в Фонд Рината Ахметова. Ребенка перевезли в Харьков и сделали спасительную операцию.

"Нам полностью все медикаменты обеспечил Фонд Рината Ахметова, я не думала, что в то время, когда такое происходит в стране... Позвонили и сразу так откликнулись!" – говорит Юлия.

К сожалению, чуда для дочери Юлии медики не обещают. В течение жизни Маричке придется бороться за свободу движений. И именно ежегодная реабилитация поддерживает ее.

"Я очень благодарна, что помогли моему ребенку и не оставили нас в такой сложной ситуации", – говорит Юлия.

Полина

Полина Малий сейчас студентка, учится в Харькове, и специальность выбрала по призванию. Когда-то она также пострадала от обстрела.

"Цель стать хорошим психологом и помогать другим людям, работать с людьми с посттравматическими синдромами", – делится девушка.

Ей было 13, когда попала с мамой под обстрел в Славянске. Ранило обеих. Обломок прошил тело Полины в миллиметре
от магистральной артерии. Боли тогда не чувствовала – только глубокий шок!

"Это просто был первый день когда именно боевые действия с окраин перекинулись в город. Я даже наблюдала одного погибшего человека – я увидела, как он умер. Да. Как осколок попал и съехал по стене. И да, в тот день было трое или
больше погибших..." – вспоминает Полина.

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Осознание, что чудом выжила, пришло в больнице. На ноги девочка стала не скоро.

"Я и на костылях ходила, и в некоторые моменты на коляске ездила", – добавляет она.

А потом Полина попала на программу реабилитации раненых детей от Фонда Рината Ахметова.

"Я как-будто перенеслась в другую вселенную. Хорошую, добрую. Где нет войны. Хотелось бы сказать Ринату Ахметову, огромное, человеческое спасибо за то, что в такую минуту он обратил внимание (не все обращали внимание) на раненых детей. Обратил внимание и помог", – говорит девушка.

Полина уже без страха проходит мимо места, где едва не погибла. Ночные кошмары – в прошлом. Ее пример доказывает: преодолеть травму войны – под силу.

"Вспоминая такой момент в своей жизни, гордишься. Гордишься, что преодолел, что не сломался, что выкарабкался психологически из всего этого", – говорит вона.

Как Фонд Рината Ахметова помогает детям Донбасса

Только за последние полгода в Донбассе были ранены шестеро детей. Такие цифры приводят представители миссии ООН в новом докладе. Всего за время конфликта погибло 148 несовершеннолетних. И информации, сколько детей получило психологическую травму, нет. Украинские специалисты предполагают, что таких пострадавших – около ста тысяч!

Фонд Рината Ахметова – единственная в Украине благотворительная организация, системно и масштабно помогающая детям Донбасса, получившим ранения. Проект стартовал в марте 2016-го.

"Помощь тем, кто в ней нуждается, нельзя отложить на потом. Нас так приучили к тому, что дети – это наше будущее, что мы действительно в это поверили. Но это не так. Дети – это наше настоящее, и за будущее, их будущее, отвечаем мы", – сказал как-то основатель Благотворительного фонда Ринат Ахметов.

На сегодняшний день для раненых детей проведены почти 130 курсов реабилитации в лучших санаториях страны. С первых дней конфликта всесторонняя помощь мальчикам и девочкам была в фокусе фонда.

"Помощь детям всегда была в приоритете, поэтому Фонд Рината Ахметова помогает детям Донбасса также в рамках других проектов. В рамках направления "Лекарства детям" выдано около 4,5 тысяч наборов медикаментов. А в рамках проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" курс психологической реабилитации прошли порядка 4 500 детей", – рассказывает Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

На Донбассе из-за обострения конфликта в зоне риска вновь могут оказаться почти 200 000 детей по обе стороны линии разграничения.

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