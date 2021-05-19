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"Я поражена, как вы защищаете граждан": премьер Эстонии приехала на Донбасс (фото)

19 мая, 09:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Эстония пообещала помочь восстановить леса в Луганской области, которые выгорели из-за масштабных пожаров

Премьер Эстонии Кая Каллас на КПВВ "Станица Луганская". Фото: facebook.com/pressjfo.news

Премьер Эстонии Кая Каллас на КПВВ "Станица Луганская". Фото: facebook.com/pressjfo.news

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приехала с визитом на Донбасс. Она считает, что нужно повысить России цену агрессии, и заявила, что безопасность Украины – это безопасность Европы. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

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Вместе с ней зону ООС посетил и эстонский посол Каймо Кууск, а сопровождал их вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников с военными.

Первым делом гостей ознакомили с работой КПВВ "Станица Луганская", а потом и КПВВ "Счастье".

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"Мы все – партнеры и друзья Украины и должны положить конец боевым действиям. Вместе с международными партнерами мы работали для того, чтобы сделать конкретные шаги и защитить Украину. Россия должна знать цену и последствия своей агрессии. Мы стоим рядом с вами. Семь лет после начала агрессии и столько, сколько в этом будет необходимость, мы будем помогать. Безопасность Украины – это безопасность Европы. Я поражена, на каком уровне вы готовы защищать своих граждан. Границы Украины будут признаны на международном уровне, а это значит, что Луганск – это Украина, Донецк – Украина, и Крым – это Украина", – сказала премьер Эстонии.

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Она отметила, что Эстония предоставляет финансовую помощь территориям, которые пострадали из-за российской агрессии и прошлогодних масштабных пожаров.

Напомним, на днях на Донбасс приезжала делегация США, которая осмотрела руины Широкина и увидела катера РФ в море.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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