Яременко: Глав Л/ДНР скоро ликвидируют, ведь там главный Путин

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Народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"на телеканале "Украина" назвал представителей "ЛНР/ДНР" куклами Путина, устами которых он пытается угрожать, показывать, какие у него еще есть козыри в рукаве.

"Это несчастные люди. Их или убьют скоро, или отправят в отставку. Это расходный материал России. На самом деле, есть только один представитель "ЛНР/ДНР," с кем стоит говорить – это президент России Владимир Путин", – заявил он.

"Что мы делаем? Понимая, что пять лет с нами играли, вынуждая говорит с "ЛНР/ДНР", президент Зеленский делает маленькие шаги при участии Путина, которые втягивают именно Путина в мирные переговоры. Это обмен пленными, разведение войск", – заявил нардеп.

По словам Яременко, это делается для того, чтобы втянуть Путина в процесс переговоров.

"Покажи, что ты это сделаешь. Если ты этого не сделаешь – не будет с нашей стороны следующего шага. Не будет никаких мирных переговоров, если ты не докажешь нам, что ты готов к мирным переговорам. Если он не готов, то и дальше будет иметь санкции, давление международного сообщества. Мы дальше будем иметь дополнительные, новые аргументы, если Путин сегодня, намекая на готовность к диалогу, снова создаст нам ловушку", – отметил Яременко.

По словам нардепа, именно по этой причине войска отводятся не на 10 км, а на то расстояние, которое позволит им очень быстро вернуться, если враг снова попытается обмануть.

"Мы не отказываемся от своего права защищать себя, международное право гарантирует нам возможность защищать себя силой, но силу нужно иметь", – резюмировал Яременко.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась о разведении войск на Донбассе. Президент Украины заверил жителей Петровского и Золотого, в которых планируется отвод войск, что они будут находиться в безопасности.

В свою очередь министр обороны Андрей Загорднюк недавно объяснил, как будут разводить войска на Донбассе. Он отмечает, что разведение "должно быть сделано технически правильно, потому что уже есть позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена". Руководитель Минобороны заверил, что украинская сторона проследит за тем, чтобы отведение сил не было односторонним.

Также в Минобороны заявляли, что в случае, если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно.

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