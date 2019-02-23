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Ярко рвануло: видео уничтожения ДЗОТа боевиков бойцами ООС под Ясиноватой

Сегодня, 08:02

В сети опубликовано видео, как украинские бойцы Объединенных сил уничтожили огневую точку боевиков возле автомобильной развязки

Ярко рвануло: видео уничтожения ДЗОТа боевиков бойцами ООС под Ясиноватой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/0df/5e7/5c70df5e7ec5c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/0df/5e7/5c70df5e7ec5c.jpg Донбасс В сети опубликовано видео, как украинские бойцы Объединенных сил уничтожили огневую точку боевиков возле автомобильной развязки

Возле автомобильной дорожной развязки под Ясиноватой бойцами операции Объединенных сил уничтожен ДЗОТ боевиков, который находился непосредственно на захваченном участке дороги. Опорный пункт был взорван, а момент уничтожения сняли на видео.

Ролик опубликовал на своем ютуб-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Феерическое уничтожения ДЗОТа российско-оккупационных войск на Ясиноватской развязке воинами ОС. Потери противника уточняются", – говорится в аннотации к видео.

Напомним, в течение суток ответным огнем украинских защитников Донбасса было уничтожено восемь боевиков, еще двое были ранены.

Отметим, что в последнее время украинские воины зачастии с уничтожением либо вражеских позиций, либо техники. Так, на днях офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

Также украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.

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Тег взрыв, уничтожили, боевики Донбасса, операция Объединенных сил, ООС, дзот

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