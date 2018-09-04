"Яша" больше не потревожит ВСУ: офицер показал фото погибших на Донбассе боевиков

Сегодня, 05:32

Пока украинская армия возрождается и усиливается, у боевиков дела обстоят с каждым днем все хуже

Боевики несут потери. Фото: AFP
Боевики несут потери. Фото: AFP

В непризнанных республиках "Л/ДНР" снова беда – очередные два "воина" покинули ряды войска боевиков, пополнив ряды бесславной "бригады-200" (погибшие на Донбассе боевики). Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Ряды противника продолжают редеть – то ли в результате ответного огня ВСУ, то ли из-за "самоликвидации" боевиков. На этот раз неизвестна причина их гибели.

Как сообщил Штефан, Терещенко Максим из Зуевки погиб еще 27 июня.

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А 2 сентября ряды "бригады-200" пополнил боец "Л/ДНР" из Шахтерска Коломийчук Ярослав с позывным "Яша".

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Напомним, "Штирлиц" на днях показывал фото погибшего на Донбассе комбата боевиков "Фазы". Погибшим оказался командир батальона "Нацгвардии ДНР".

Также офицер ВСУ озвучили огромные потери боевиков с начала года. По его словам, за восемь месяцев на востоке Украины были сотни убитых и раненых. Штефан отметил, что больше всего врагу досталось в апреле и мае. Но реальные потери могут оказаться еще больше, так как российское командование дает указание боевикам скрывать свои потери.
Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики

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Источник:

"Сегодня"

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