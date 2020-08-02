Явно не к миру готовятся: Россия в "Л/ДНР" проводит ротацию войск

К боевикам также нагрянули высокопоставленные российские офицеры с проверкой

Пока на передовой боевики продолжают срывать перемирие, Россия проводит ротацию войск вблизи линии разграничения.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск в условиях введенного режима прекращения огня проводит ротацию подразделений в прилегающих к линии соприкосновения районах.

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В то же время в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" работают комиссии 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Они контролируют прием командных должностей вновь прибывшими кадровыми российскими офицерами, проверяют состояние и учет вооружения и военной техники внутренними комиссиями частей и подразделений, устранение недостатков, выявленных в течение июля комиссиями Министерства обороны, Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", в Госдуме заговорили об официальных поставках оружия боевикам "Л/ДНР". Российский депутат Леонид Калашников высказал недовольство тем, что США намерены предоставить Украине военную помощь на 300 миллионов долларов. Калашников пригрозил принятием закона для официальной поддержки террористов.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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