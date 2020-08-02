Явно не к миру готовятся: Россия в "Л/ДНР" проводит ротацию войск

Пока на передовой боевики продолжают срывать перемирие, Россия проводит ротацию войск вблизи линии разграничения.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Командование оперативной группировки российских оккупационных войск в условиях введенного режима прекращения огня проводит ротацию подразделений в прилегающих к линии соприкосновения районах.
В то же время в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" работают комиссии 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Они контролируют прием командных должностей вновь прибывшими кадровыми российскими офицерами, проверяют состояние и учет вооружения и военной техники внутренними комиссиями частей и подразделений, устранение недостатков, выявленных в течение июля комиссиями Министерства обороны, Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ.
Как сообщали новости "Сегодня", в Госдуме заговорили об официальных поставках оружия боевикам "Л/ДНР". Российский депутат Леонид Калашников высказал недовольство тем, что США намерены предоставить Украине военную помощь на 300 миллионов долларов. Калашников пригрозил принятием закона для официальной поддержки террористов.
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