ЮНИСЕФ: Из-за обстрелов на Донбассе разрушены более 700 школ

Сегодня, 05:12

Только за этот учебный год были повреждены из-за обстрелов 19 школ


Фото: facebook.com/UNICEFUkraine

Фото: facebook.com/UNICEFUkraine

Фото: facebook.com/UNICEFUkraine

Фото: facebook.com/UNICEFUkraine

Фото: facebook.com/UNICEFUkraine

Фото: facebook.com/UNICEFUkraine

Фото: facebook.com/UNICEFUkraine

Фото: facebook.com/UNICEFUkraine

Фото: facebook.com/UNICEFUkraine

Фото: facebook.com/UNICEFUkraine

Фото: facebook.com/UNICEFUkraine

Фото: facebook.com/UNICEFUkraine

В Детском Фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что за четыре года войны в Донбассе из-за обстрелов были повреждены или разрушены более 700 школ в Луганской и Донецкой областях. Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.

Отмечается, что только за этот учебный год были повреждены из-за обстрелов 19 школ.

При этом в ЮНИСЕФ уточняют, что 6 таких случаев были непосредственно в мае.

Ранее сообщалось, что на Донбассе с начала боевых действий без вести пропали 56 детей, из них 33 до сих пор находятся в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады по правам ребенка со ссылкой на данные Нацполиции.

Напомним, 24 мая ВСУ дали адекватный ответ боевикам, уничтожив два артиллерийских расчета и склад боеприпасов. Украинские военные дали "ответку" из-за обстрела боевиками мирных жителей.

Ранее боевики из артиллерии обстреляли Торецк и повредили лечебные учреждения – были повреждены здания противотуберкулезного и психоневрологического диспансеров.

Также появилось эффектное видео с беспилотника, как ВСУ уничтожили "опорник" боевиков "Прыщ". Украинские военные нанесли мощный удар по позициям врага на Светлодарской дуге, применив и артиллерию, и, предположительно, БМП.
школы, школа, ООН, юнисеф

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"Сегодня"

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