ЮНИСЕФ показал трогательную историю 12-летнего мальчика из Авдеевки, в которого попала пуля

Сегодня, 05:54

Саша мечтал стать футболистом

Скрин с видео
Скрин с видео

ЮНИСЕФ показал видеоролик о 12-летнем Саше из Авдеевки, в которого попала пуля.

Историю под названием "Жизнь на линии фронта в Восточной Украине" детский фонд ООН ЮНИСЕФ опубликовал в "Фейсбук".

"В прошлом году в ногу 12-летнему Саше из Авдеевки попала пуля. Понадобилось шесть недель для того, чтобы мальчик смог снова ходить. До этого он мечтал стать футболистом", – говорится в сюжете видео.

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Ранее Детский фонд ООН ЮНИСЕФ объявил Пакистан самой опасной страной для новорожденных, заявив, что из каждых 1000 детей, родившихся в Пакистане, 46 умирают до конца своего первого месяца.

Также недавно ЮНИСЕФ опубликовала шокирующую статистику о детской смертности.

Кроме того, напомним, что Украина получила вакцину против кори от ЮНИСЕФ раньше срока.
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