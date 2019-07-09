Ювелирно точно разбомбили позиции боевиков: видео мощного удара ВСУ

Бойцы 54-й бригады нанесли серьезнейший урон врагу, сравняв до основания некоторые постройки и склад с боеприпасами

Скриншот.

В Луганской области на одном из участков фронта ВСУ сравняли с землей вражеские позиции и "покрошили" боевиков. Уничтожены укрепления и склад боеприпасов, семь человек ликвидированы или ранены. Об этом сообщает в Facebook волонтер Юрий Мысягин, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, вражеские позиции в районе Хутора Вольного, что в Луганской области, накрыли бойцы группы К-2 из 54 бригады. Он отметил, что окраина хутора была вся укреплена: дзот, блиндаж, окопы по всему переднему краю и между домами, которые были превращены в склад боеприпасов, жилище и КСП взвода.

"Боевая разведывательная группа К-2 из 54-й механизированной бригады, разработала и провела очень быструю и разрушительную для врага операцию. Отработали по всем целям. В результате были уничтожены: дзот, блиндаж, склад боеприпасов – до основания, КСП взвода – до основания, жилое помещение – до основания. Достали врага везде. Подвалы не помогли, достали и там. По подтвержденной информации живая сила не досчиталась: 3-200 (уничтоженных), 4-300 (раненые). Блиндаж и бывший склад с боеприпасами догорали еще очень долго. Ювелирно и точно, все по целям. Пустые окопы не тронули, смысла нет тратиться на них. Все только по заранее выбранным целям. Ни одна "птичка" не ушла в сторону", – написал Мысягин.

Видео: YouTube

Как сообщали новости "Сегодня", недавно волонтер уже показывал видео, как были разнесены два "гнезда" боевиков. Украинские военные достали врага даже на вершине террикона, а перед этим запустили над головами боевиков дрон.

А тем временем на фронте обстановка остается напряженной. В штабе Объединенных сил рассказывали, что 7 июля боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя при этом минометы 120 и 82 калибра гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате боевых действий погиб боец ООС, но ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима.

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