"Ювелирный выстрел из ПТУРа": видео уничтожения системы наблюдения боевиков

Недавно бойцы 24-й бригады имена короля Даниила ракетой уничтожили российскую разведстанцию ПСНР-8 "Кредо-М1". Теперь удачно поохотились на еще одну систему видеонаблюдения, установленную на вышке.
Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.
Военные отмечают, что эта система помогала и наносить точные огневые удары, и помогала диверсионным группам противника.
"Бойцы 24 ОМБр ювелирным выстрелом из ПТУРа уничтожили дорогостоящую систему видеонаблюдения, которая позволяла оккупантам вести прицельный артиллерийский огонь по украинским военным, а также осуществлять сопровождение диверсионно-разведывательных групп, которые в последнее время активизировались по всей Светлодарской дуге", – сообщили в бригаде.
А тем временем на передовой не отстают и другие подразделения наших войск. Как сообщали новости "Сегодня", украинские воины из 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" отметились двумя точными попаданиями – уничтожены два 120-мм миномета. Противник регулярно досаждал нашим защитникам обстрелами, за что и был наказан.
А на днях ВСУ снесли позицию боевиков, сравняв ее с землей. При этом враг понес большие потери. Примечательно, что помог нашим военным в этом один из главарей оккупантов, который засветил позицию в СМИ, и этим воспользовались бойцы группы К-2 из 54 бригады.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк