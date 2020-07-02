"Ювелирный выстрел из ПТУРа": видео уничтожения системы наблюдения боевиков

За последнее время украинские воины второй раз уничтожают военное российское оборудование

Недавно бойцы 24-й бригады имена короля Даниила ракетой уничтожили российскую разведстанцию ПСНР-8 "Кредо-М1". Теперь удачно поохотились на еще одну систему видеонаблюдения, установленную на вышке.

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Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

Военные отмечают, что эта система помогала и наносить точные огневые удары, и помогала диверсионным группам противника.

"Бойцы 24 ОМБр ювелирным выстрелом из ПТУРа уничтожили дорогостоящую систему видеонаблюдения, которая позволяла оккупантам вести прицельный артиллерийский огонь по украинским военным, а также осуществлять сопровождение диверсионно-разведывательных групп, которые в последнее время активизировались по всей Светлодарской дуге", – сообщили в бригаде.

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Видео: facebook.com/24th.brigade

А тем временем на передовой не отстают и другие подразделения наших войск. Как сообщали новости "Сегодня", украинские воины из 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" отметились двумя точными попаданиями – уничтожены два 120-мм миномета. Противник регулярно досаждал нашим защитникам обстрелами, за что и был наказан.

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А на днях ВСУ снесли позицию боевиков, сравняв ее с землей. При этом враг понес большие потери. Примечательно, что помог нашим военным в этом один из главарей оккупантов, который засветил позицию в СМИ, и этим воспользовались бойцы группы К-2 из 54 бригады.

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