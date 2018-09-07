Военный обозреватель рассказал, что скрывается за кадровыми переворотами в "ДНР"

Кадровые перестановки в "ДНР" являются попыткой помощника Путина Владислава Суркова отстоять свои позиции на оккупированном Донбассе.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

"Некоторое время назад в Луганске под дулами российских кадровых военнослужащих погранвойск ПВ ФСБ и ЧВК произошла замена т.н. "главы лнр" Плотницкого, прирученной марионетки Суркова, на креатуру ФСБ Пасечника. В результате все финансовые потоки оказались под контролем Лубянки. Практически тот же сценарий, но с порчей имущества, общепита и утилизацией возвеличенного роспропагандой клоуна, сейчас происходит и на оккупированных территориях Донецкой области. Башни Кремля (с одной стороны ФСБ, а с другой – ГРУ ГШ и Сурков) нашли весьма подходящее время для выяснения отношений. Пока внимание Запада отвлечено на химические преступления кремлевского режима в Великобритании и Сирии, оккупанты проводят разборки на Донбассе", – пояснил эксперт.

По словам Карина, Сурков со своими подопечными, "хорошо облажавшиеся в Сирии и Великобритании, всеми силами пытаются отстоять свою зону влияния и, собственно, обогащения".

"Им просто необходимо оставить своих людей у "власти" на оккупированных территориях Донецкой области. Хитро разыгранный сценарий с лазейками в "конституции ДНР", привлечением "прокуратуры" и черноротых роспропагандистов, таит в себе опасность для РФ в виде усиления санкционного давления за назначенные на 11 ноября 2018 года "выборы". Условия проведения выборов на Донбассе уже неоднократно озвучивались мировым сообществом, и нынешний вариант "электорального процесса" от РФ, озвученный сборищем асоциальных элементов под названием "Народный совет "ДНР", вообще не имеет точек соприкосновения с ними. А что касается судьбы очередного клоуна, выпущенного под создание картинки псевдогосударственности квазиообразования, то она не будет отличаться от его предшественников – "грохнут" свои же собутыльники в процессе передела награбленного, либо же ликвидируют российские кураторы или их смежники", – спрогнозировал координатор "Информационного сопротивления".

Ранее сообщалось, что так называемый "Народный совет ДНР" назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР" вместо Дмитрия Трапезникова. Также этим нелегитимным органом была назначена дата псевдовыборов в "ДНР". Голосование назначено на 11 ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что тем временем в ОРДО боевики создали "оперативный штаб МГБ ДНР" для расследования смерти своего главаря Александра Захарченко и начали выбивать "признания" у задержанных.

Напомним, в СБУ рассказывали, что гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в "ДНР".

Подробнее о последствиях покушения на Захарченко читайте на сайте "Сегодня" в материале "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".