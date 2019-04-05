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За пару минут уничтожили "Урал" и боевиков: видео нового удара ВСУ

Сегодня, 14:58

Украинские военные продолжают мстить противнику за подбитый грузовик в январе

Скриншот
Скриншот.
За пару минут уничтожили "Урал" и боевиков: видео нового удара ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/741/9f0/5ca7419f04870.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/741/9f0/5ca7419f04870.jpg Донбасс Украинские военные продолжают мстить противнику за подбитый грузовик в январе

Украинские военные уничтожили грузовик боевиков с боеприпасами в районе Золотого. Повторным выстрелом ВСУ мина "легла" прямо в скопление оккупантов. Соответствующее видео опубликовал в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, снова отличились бойцы группы К-2 из 54-й механизированной бригады, уничтожив "Урал" оккупантов вместе с боекомплектом, который только доставили на одну из позиций в районе поселка Золотое и начали разгружать.

"За действиями оккупантов наблюдали, их вели с воздуха. Дождались момента начала разгрузки и за пару минут полностью уничтожили. Полностью. Также серьезно был поврежден МТ-ЛБ, который смог отъехать, но вскоре заглох в 300 метрах в стороне от позиции. В этой операции кроме техники и боекомплекта, были уничтожены двое оккупантов, и один был ранен", – написал Мысягин.

Волонтер напомнил, что подразделения 54-й бригады зашли на позиции в этот район зимой и в январе ситуация обострилась после того, как боевики подбили автомобиль ВСУ: тогда оккупанты из ПТУРа подорвали грузовик "Урал" одного из батальонов этой бригады, в результате чего погиб один из бойцов и четверо были ранены.

"После той трагедии группа сказала, что за одну подорванную машину они возьмут в три раза больше. Вот этот "Урал" как раз и был тем третьим. До него были уничтожены два КамАЗа с зенитками", – подчеркнул он.


Напомним, недавно офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" дал понять, что украинские воины не зря стоят на передовой. Он рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, урал, Золотое, Мысягин

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