За пару минут уничтожили "Урал" и боевиков: видео нового удара ВСУ
Украинские военные продолжают мстить противнику за подбитый грузовик в январе
Украинские военные уничтожили грузовик боевиков с боеприпасами в районе Золотого. Повторным выстрелом ВСУ мина "легла" прямо в скопление оккупантов. Соответствующее видео опубликовал в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
По его словам, снова отличились бойцы группы К-2 из 54-й механизированной бригады, уничтожив "Урал" оккупантов вместе с боекомплектом, который только доставили на одну из позиций в районе поселка Золотое и начали разгружать.
"За действиями оккупантов наблюдали, их вели с воздуха. Дождались момента начала разгрузки и за пару минут полностью уничтожили. Полностью. Также серьезно был поврежден МТ-ЛБ, который смог отъехать, но вскоре заглох в 300 метрах в стороне от позиции. В этой операции кроме техники и боекомплекта, были уничтожены двое оккупантов, и один был ранен", – написал Мысягин.
Волонтер напомнил, что подразделения 54-й бригады зашли на позиции в этот район зимой и в январе ситуация обострилась после того, как боевики подбили автомобиль ВСУ: тогда оккупанты из ПТУРа подорвали грузовик "Урал" одного из батальонов этой бригады, в результате чего погиб один из бойцов и четверо были ранены.
"После той трагедии группа сказала, что за одну подорванную машину они возьмут в три раза больше. Вот этот "Урал" как раз и был тем третьим. До него были уничтожены два КамАЗа с зенитками", – подчеркнул он.
Напомним, недавно офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" дал понять, что украинские воины не зря стоят на передовой. Он рассказал, что потери боевиков за март составили 165 убитыми и раненными. На поле боя ликвидированы 56 оккупантов, ранены – еще 85.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " За пару минут уничтожили "Урал" и боевиков: видео нового удара ВСУ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один выстрел – один успех: как бойцы ВСУ уничтожили пулеметное гнездо противника, видео
В районе Попасной боевики донимали украинских военных
На Донбассе замечена военная техника РФ: опубликовано фото
Российские оккупанты активно применяют на Донбассе специальное оборудование для радиоэлектронной борьбы