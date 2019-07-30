В Краматорске на систематических взятках попался работник патрульной полиции / Фото: Facebook

За смену "зарабатывал" по 50 тысяч гривен: копа задержали за взятки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0 2019-07-30T13:20:00+03:00 Донбасс Разоблачение взяточника совместно провели Генпрокуратура, ГБР и Нацполиция

В Донецкой области сотрудники Генпрокуратуры, Государственного бюро расследований и Нацполиции провели совместное разоблачение патрульного полицейского, которого подозревают в систематическом получении взяток.

Как сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, инспектору сектора реагирования патрульной полиции Волновахского отдела инкриминируют обвинения в совершении коррупционного преступления.

"Правоохранитель, находясь на стационарном блок-посту, расположенном недалеко от КПВВ "Новотроицкое", систематически, на протяжении почти полугода, вымогал и получал неправомерную выгоду от граждан за непривлечение их к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения", – написал он.

По предварительным данным, за одну смену на блокпосту патрульный получал от граждан около 50 тысяч гривен неправомерной выгоды.

"После очередного получения денег в размере трех тысяч гривен и двух тысяч российских рублей от человека, живущего на временно оккупированной территории, который является инвалидом второй группы, сотрудника полиции задержали. Были проведены первоочередные следственные действия, готовится сообщение о подозрении и решается вопрос избрания меры пресечения", – добавил Лысенко.

Статья Уголовного кодекса, которую инкриминируют подозреваемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

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