За смену "зарабатывал" по 50 тысяч гривен: копа задержали за взятки

В Донецкой области сотрудники Генпрокуратуры, Государственного бюро расследований и Нацполиции провели совместное разоблачение патрульного полицейского, которого подозревают в систематическом получении взяток.
Как сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, инспектору сектора реагирования патрульной полиции Волновахского отдела инкриминируют обвинения в совершении коррупционного преступления.
"Правоохранитель, находясь на стационарном блок-посту, расположенном недалеко от КПВВ "Новотроицкое", систематически, на протяжении почти полугода, вымогал и получал неправомерную выгоду от граждан за непривлечение их к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения", – написал он.
По предварительным данным, за одну смену на блокпосту патрульный получал от граждан около 50 тысяч гривен неправомерной выгоды.
"После очередного получения денег в размере трех тысяч гривен и двух тысяч российских рублей от человека, живущего на временно оккупированной территории, который является инвалидом второй группы, сотрудника полиции задержали. Были проведены первоочередные следственные действия, готовится сообщение о подозрении и решается вопрос избрания меры пресечения", – добавил Лысенко.
Статья Уголовного кодекса, которую инкриминируют подозреваемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.
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