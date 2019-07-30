Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,25
28,08

За смену "зарабатывал" по 50 тысяч гривен: копа задержали за взятки

Сегодня, 13:20

Разоблачение взяточника совместно провели Генпрокуратура, ГБР и Нацполиция

В Краматорске на систематических взятках попался работник патрульной полиции

В Краматорске на систематических взятках попался работник патрульной полиции / Фото: Facebook

За смену "зарабатывал" по 50 тысяч гривен: копа задержали за взятки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0 Донбасс Разоблачение взяточника совместно провели Генпрокуратура, ГБР и Нацполиция

В Донецкой области сотрудники Генпрокуратуры, Государственного бюро расследований и Нацполиции провели совместное разоблачение патрульного полицейского, которого подозревают в систематическом получении взяток.

Как сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, инспектору сектора реагирования патрульной полиции Волновахского отдела инкриминируют обвинения в совершении коррупционного преступления.

"Правоохранитель, находясь на стационарном блок-посту, расположенном недалеко от КПВВ "Новотроицкое", систематически, на протяжении почти полугода, вымогал и получал неправомерную выгоду от граждан за непривлечение их к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения", – написал он.

По предварительным данным, за одну смену на блокпосту патрульный получал от граждан около 50 тысяч гривен неправомерной выгоды.

"После очередного получения денег в размере трех тысяч гривен и двух тысяч российских рублей от человека, живущего на временно оккупированной территории, который является инвалидом второй группы, сотрудника полиции задержали. Были проведены первоочередные следственные действия, готовится сообщение о подозрении и решается вопрос избрания меры пресечения", – добавил Лысенко.

Статья Уголовного кодекса, которую инкриминируют подозреваемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

взятка коррупция Донбасс взятки Донецкая область взяточник краматорск полицейский Новотроицкое КПВВ

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней
Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир
Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир
Алсу не выдержала жестких слов Лободы о ее дочери
Алсу не выдержала жестких слов Лободы о ее дочери
«Побег» крымских выпускников
«Побег» крымских выпускников
«Вот и сдулся весь «патриотизм»
«Вот и сдулся весь «патриотизм»

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
На Донбассе боевики снова ударили по позициям ВСУ: один боец ранен
На Донбассе боевики снова ударили по позициям ВСУ: один боец раненДонбасс
Гибель украинских десантников на Донбассе: появились фото и имена героев
Гибель украинских десантников на Донбассе: появились фото и имена героевДонбасс
Россия начала отказывать боевикам в выдаче паспортов: стала известна причина
Россия начала отказывать боевикам в выдаче паспортов: стала известна причинаДонбасс
Боевики отказываются от российских паспортов: стали известны причины
Боевики отказываются от российских паспортов: стали известны причиныДонбасс
Ситуация на Донбассе: стало известно о последних потерях боевиков
Ситуация на Донбассе: стало известно о последних потерях боевиковДонбасс