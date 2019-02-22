За сутки на Донбассе зафиксировали 610 взрывов

Большинство нарушений было зафиксировано в районах к северо-западу и северо-востоку от Попасной

Фото: Минобороны РФ

За сутки на Донбассе зафиксировали 610 взрывов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3d4/862/5c63d4862484e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3d4/862/5c63d4862484e.jpg 2019-02-22T00:10:55+02:00 Донбасс Большинство нарушений было зафиксировано в районах к северо-западу и северо-востоку от Попасной

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что за сутки зафиксировали в Донецкой и Луганской областях около 610 взрывов. Об этом сообщается в отчете миссии в период с 19:30 19 февраля до 19:30 20 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 475 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (225 взрывов)", – заявили наблюдатели.

В частности, большинство нарушений режима "тишины", в том числе большинство взрывов зафиксировано на западном и северо-западном направлении от Горловки (не контролируемой правительством Украины, в 39 км к северо-востоку от Донецка), а также на юго-восточном и юго-западном направлениях от Светлодарска (подконтрольный правительству Украины, в 57 км к северо-востоку от Донецка).

Также сказано, что 20 февраля наблюдатели, которые размещались в 2 км к северу от Старопетровского (неподконтрольно правительству Украины, в 35 км к северо-востоку от Донецка), видели семь танков неустановленного типа и слышали и видели 55 взрывов от выстрелов из танков на расстоянии около 1-1,5 км к западу, северо-западу от позиций миссии. По оценке СММ, эти взрывы были учебными стрельбами, и являются нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, запрещающего проводить учебные стрельбы в зоне безопасности.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня и в то же время меньше взрывов (около 135), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 170 взрывов)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений было зафиксировано в районах к северо-западу и северо-востоку от Попасной (подконтрольна правительству Украины, в 69 км к западу от Луганска) и в пределах и около зоны разведения сил и средств в Золотом (60 км к западу от Луганска).

Также сообщалось, что СММ ОБСЕ снова фиксирует сосредоточение танков и артиллерии на оккупированном Донбассе.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении 21 февраля оккупанты устроили пять обстрелов украинских позиций, в результате которых ранения получили двое бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на Донбассе боевики "совсем потеряли страх": офицер ВСУ показал видео уничтожения опорника противника.

Также сообщалось о потерях противника за январь-2019. По данным украинской разведки, на Донбассе было уничтожено и ранено 150 боевиков. При этом оккупанты "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности.

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