За сутки заболели десятки военных: что известно о ситуации с COVID-19 в ВСУ

На изоляции находятся несколько сотен военнослужащих

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 26 сентября, зафиксировали 40 новых случаев коронавируса. Всего в стране болеет COVID-19 601 военнослужащий.

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Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровел 2151 человек, летальных случаев – 10. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 638 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 84 человека.

Сообщается, что девять человек из числа новых заболевших находятся в медучреждениях, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 31 человек.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19. Инфекция унесла жизнь работника ВСУ из Хмельницкой области.

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Также напомним, у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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