За время последнего перемирия на Донбассе погибли 33 украинских военных

Еще 165 украинских военных получили ранения

Фото: Getty Images

С начала действия перемирия на Донбассе, то есть с 8 марта, на востоке Украины погибли 33 украинских военнослужащих, еще 165 получили ранения. Об этом сообщает миссия Украины при международных организациях в Вене.

"За 3 месяца с начала действия последнего на данный момент перемирие на Донбассе (8 марта), 33 украинских военных погибли и 165 были ранены. Это самая высокая цена, которую платят за защиту собственной страны от российской агрессии", - отметили в миссии.

Кроме того, с апреля 2014 года по 9 июня текущего года более 3,3 тысяч мирных жителей погибли в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

Напомним, 14 мая из Киева в Германию отправили на лечение бойцов, получивших ранения на Донбассе. Медики отобрали для лечения бойцов с пулевыми и осколочными ранениями. Врачи сопровождали всех на протяжении полета, чтобы потом развезти по четырем разным клиникам. Немцы полностью оплачивают лечение и гарантируют выздоровление раненых.

Ранее мы писали, что в Киев самолетом привезли 22 украинских бойцов, раненых на Светлодарской дуге. Военные чудом уцелели, а некоторые из них получили серьезные ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " За время последнего перемирия на Донбассе погибли 33 украинских военных". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"