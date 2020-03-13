"Забегаешь в дом – а дети заикаются, синие от страха", – жительница прифронтового Орловского об обстрелах

Разрушенные предприятия, закрыты школа и детский сад. За годы боевых действий село Орловское Донецкой области превратилось из цветущего в вымирающее. Люди массово покинули дома, спасаясь от обстрелов. Сейчас население села сократилось втрое. "Сегодня" видели, как приходится выживать тем, кто не оставил своих домов.

"Снаряды попадали в некоторые дома, и они взрывались, и некоторые люди погибали", – рассказывает маленькая жительница Орловского Настя Кириллова.

Дети Екатерины Кирилловой выдержали то, что не всем взрослым под силу. Когда на улице снова слышны взрывы, в их глазах – растерянность и страх.

"Страшно было видеть, когда забегаешь в дом, а у тебя дети лежат синие от страха, они заикались с перепугу", – рассказывает многодетная мать Екатерина Кириллова.

Максиму – шесть лет. Из-за стрессов он начал заикаться.

Теперь занимается с мамой – разрабатывает речь.

Эта семья живет на краю Орловского, в нескольких километрах от линии разграничения. Екатерина Кириллова сама воспитывает троих детей.

"Они гуляют на улице, в это время начинают стрелять. Ты их загоняешь в дом и не знаешь, чего ожидать, с какой стороны к тебе прилетит это все", – говорит Екатерина.

"Дети все сидят дома, боятся даже выходить боятся", – добавляет дочь Екатерины Настя.

Но и смотреть за окном не на что: вокруг руины, пустые улицы и заброшенные дома.

"Если бы не война, было бы все замечательно. У детей было бы светлое будущее, как-то бы и село наше процветало", – говорит Екатерина Кириллова. В тренде Боевики утихли, но без потерь не обошлось: как прошли сутки на Донбассе

В Орловском нет аптек, больницы, детского сада. А чтобы попасть в школу, в соседней Чермалык, Насте надо ежедневно преодолевать около 30 км.

"Бывает, у родственников оставляем, когда сами отвозим, своим ходом, когда автобусом приезжаем. А так – больше выхода нет", – рассказывает Екатерина.

До войны местные работали на животноводческой ферме. Теперь от нее остались одни разбитые стены, а люди называют Орловское "селом безработных".

"С помощью гуманитарки, в принципе и живем. То есть – работы у нас тут нет, садика нет, ребенка не оставишь. Приходится сидеть дома", – говорит Екатерина Кириллова.

Продукты в Орловское привозит Фонд Рината Ахметова. В целом вдоль линии разграничения волонтеры выдали почти 12,5 млн. наборов выживания.

"Большая благодарность Ринату Ахметову за такой прекрасный продуктовый набор", – говорит многодетная мама Екатерина Кириллова.

Екатерине и детям такая поддержка помогает пережить сложные времена. И они верят – когда наступит мир, в село вернутся люди, и здесь все будет, как раньше.

"Главное – чтоб закончилась война. Вот это самое большое, чего мы все и хотим!" – говорит Екатерина Кириллова.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце двухлетней Аленке из Мариуполя. Девочка родилась с множественными пороками в сердце. Ей срочно нужна была операция. В результате ребенку во время эндоваскулярной операции был установлен современный окклюдер.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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