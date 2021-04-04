Зачем Россия снова бряцает оружием на границе с Украиной – четыре версии (видео)

Если Кремль пойдет на открытую агрессию, то начнется "настоящая экономическая война"

Всю неделю появляются видео, как Россия стягивает военную технику и войска к границам с Украиной. Именно Донбасс стал поводом и главной темой первого разговора президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена.

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Зачем Кремлю очередное бряцание оружием и к чему готовиться Украине, рассказала корреспондентка "Сегодня. Итоги" Наталья Кравченко.

Что происходит?

О новом серьезном обострении ситуации в Донецкой и Луганской областях стало известно 26 марта – когда в районе поселка Шумы оккупанты убили четверых военных ВСУ.

The New York Times отмечает, что в последние недели у боевиков так называемой "ДНР" появилось новое вооружение, а артиллерийские и пулеметные обстрелы теперь длятся большую часть дня.

Украинская разведка сообщает: РФ хочет расширить военное присутствие на территории псевдореспублик путем введения своих регулярных сил под видом миротворцев.

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Кроме того, в Сети появились видео, на которых российскую технику перевозят по Керченскому мосту. В общем у украинской границы расположено 28 батальонных тактических групп ВС России. На оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях развернуто 14 боевых бригад, полков и подразделений обеспечения – это около 28 тыс. человек.

Чего хочет Кремль: вариантов несколько

Владимир Путин обиделся на американского коллегу Джо Байдена, который назвал его убийцей. И теперь оружием доказывает, кто в доме хозяин. Россия, обостряя ситуацию на Донбассе, отвлекает внимание от Крыма и готовится к прорыву Северо-Крымского канала ради днепровской воды. Ведь на полуострове третий год подряд страшная засуха. Подобными военными угрозами Кремль пытается заморозить конфликт на востоке Украины на российских условиях: изменения в Конституцию, особый статус, прямые переговоры с боевиками и выборы.

По словам политолога Андрея Пионтковского, если Кремль пойдет на открытую агрессию, то начнется "настоящая экономическая война".

В тренде Россия запустила фейк о якобы возможном наступлении ВСУ на Донбассе (видео)

"Это будет отключение от Swift, нефтяное эмбарго, ну и, наконец, арест того самого российского триллиона, которым американцы грозятся начиная с закона 2017 года, но так ни разу и не решились. Тотальная экономическая война начнется немедленно после малейшего движения российских вооруженных сил, например, в направлении Мариуполя", – считает он.

А пока Россия готовится

Еще одно возможное объяснение провокаций Кремля – стремление переложить ответственность за ситуацию на Донбассе на украинскую сторону. И это уже пытаются сделать пропагандистские СМИ.

С конца февраля эфиры всех без исключения российских федеральных телеканалов полнятся сообщениями, что Украина стягивает технику и военных и готовит наступление на ОРДЛО.

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Тем временем в оккупированном Донецке с 1 апреля объявили первый за все годы официальный призыв в так называемую народную милицию "ДНР", которая на самом деле никакая не милиция, а по сути армия.

Вечером 3 апреля эта же структура сообщила, что украинский дрон сбросил снаряд на окраине Донецка – от взрыва якобы погиб мальчик, а его бабушка получила ранения.

Как сообщалось ранее, боевики запустили в сторону украинских военных на Донбассеигрушечный детский самолет, начиненный взрывчаткой.

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