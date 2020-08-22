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Задействованы танки, артиллерия и беспилотники: боевики готовятся воевать

22 августа, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

К подготовке привлечены подразделения с максимальным количеством личного состава

Пока передовые силы боевиков нарушают перемирие на Донбассе, в тылу противник тоже не сидит сложа руки – повышена интенсивность боевой подготовки сил оккупантов.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей "первого и второго армейских корпусов" (т.н. "ДНР" и "ЛНР"). Противник повысил уровень интенсивности мероприятий боевой подготовки подразделений с максимальным привлечением личного состава.

В течение этой недели оккупанты одновременно проводили ротные тактические учения, занятия по преодолению водных преград в составе мотострелковых подразделений, стрельбы танковых и артиллерийских подразделений, в т.ч. с привлечением к корректировке огня беспилотных летательных аппаратов.

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Отметим, что в последнее время регулярно появляются тревожные разведданные о подготовке оккупантов к боевым действиям, пользуясь нынешним перемирием на фронте. Как сообщали новости "Сегодня", Россия перебросила на Донбасс боевую технику и беспилотники.

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Однако не все так гладко у врага. По данным разведки, в подразделениях противника, наряду с сильной неукомплектованностью, низкий боевой дух и морально-психологическое состояние. Также стало известно, что появились заградотряды, которые отстреливают боевиков.

Смотрите также видео с допроса снайпера боевиков, который недавно сдался ВСУ:

Видео: YouTube/Анатолий Штирлиц

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Донбасс разведка боевики

Источник: Сегодня

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