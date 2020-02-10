Загороднюк: Для разведения сил на Донбассе готовятся три новые точки

Точки будут иметь только гуманитарную составляющую

Министр обороны Андрей Загороднюк. Фото: пресс-служба Минобороны.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, который ранее выступил против разведения сил по всей линии разграничения, рассказал, что в настоящее время для разведения сил на Донбассе готовятся три новые точки. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Загороднюка, сейчас готовятся лишь 3 новые точки, где должно состояться новое разведение сил и средств на Донбассе. Он добавил, что они будут иметь исключительно гуманитарную составляющую.

"Готовятся только три. И они готовятся только те, которые действительно будут иметь гуманитарную составляющую. Так же, как и эти", - завил он.

Реклама

Глава оборонного ведомства добавил, что не владеет информацией о дате нового разведения сил, ведь его сроки зависят от переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Когда они договорятся, тогда и будет. Здесь ситуация не зависит от одной стороны. Сейчас ведутся переговоры", – отметил Загороднюк.

Ранее сообщалось, что на переговорах ТКГ в Минске "условно согласовали" одну из точек, где произойдет следующее разведение сил и средств на Донбассе.

Напомним, что на минувшем саммите "Нормандской четверки" в Париже Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон договорились продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года.

Однако, по словам президента Украины, разведение сил на Донбассе может занять от шести до восьми лет. Также Зеленский отметил, что сначала разведение пойдет в "простых точках", исходя из интересов мирных жителей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама