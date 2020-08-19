Заградотряды отстреливают боевиков: что происходит в "Л/ДНР"

В оккупационных войсках на Донбассе серьезные проблемы, люди все больше дезертируют. На днях боевик сдался украинским военным, потому что не выдержал издевательств. В связи с этим командование т.н. "ДНР" и "ЛНР" уже создало заградотряды против дезертиров.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

"По данным разведки, в подразделениях противника, наряду с сильной неукомплектованностью низкий боевой дух и морально психологическое состояние. Главари теряют контроль над личным составом и такие случаи как употребление алкоголя и наркотиков, самоубийства и дезертирство личного состава все чаще имеют место", – сообщили в ООС.

Отмечается, что для борьбы с дезертирством сформированы целые заградительные отряды.

"На своих медийных ресурсах оккупанты "с горечью в сердце" сообщают, что их командование теперь отдает приказы уничтожать потенциальных дезертиров. У населенного пункта Луганское снайпер врага застрелил своего же коллегу за самовольное оставление места службы. Так главари оккупантов запугивают личный состав и угрожают расправой и кровью", – сообщает разведка.

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Как сообщали новости "Сегодня", в "Л/ДНР" царит хаос – боевики теряют оружие, устраивают смертельные драки. В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние и процветают алкоголизм и наркомания.

Смотрите также видео, как боевики нарушают перемирие на Донбассе, обустраивая свои позиции:

Видео: Facebook/Александр Махов

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