Захарченко похоронят 3 сентября — СМИ

Убитого главаря группировки "ДНР" Александра Захарченко похоронят в понедельник, 3 сентября. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что "ДНР" объявила трехдневный траур, а в последний день траура состоится прощание и похорон Захарченко.

Кроме того, как сообщалось ранее, в связи с убийством главаря боевиков в Донецке отменили 1 сентября. По данным сепаратистских СМИ, дети пойдут в школу 4 сентября.

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.

Кроме того, причины и поводы для убийства Захарченко в комментарии сайту "Сегодня" объяснил военный обозреватель, координатор группы "Информационное Сопротивление" Юрий Карин.

По мнению военного обозревателя, это связано с тем, что в будущем Путин планирует привести к власти пророссийского президента Украины и организовать прямые переговоры с марионетками Кремля на Донбассе.



