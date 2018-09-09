ФОТОФАКТ. В Донецке поставили памятный камень Захарченко с ошибкой в надписи

Сегодня, 14:37

"Доктор Смерть" высмеял боевиков, которые не смогли правильно оформить надпись погибшему хозяину

Александр Захарченко. Фото: AFP
Александр Захарченко. Фото: AFP

Ликвидированному в Донецке главарю т.н. "ДНР" Александру Захарченко и его телохранителю Вячеславу Доценко установили памятный камень, вот только правописание подвело.

Об этом написал в Twitter врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть".

Он указал на слово "погиб" на надписи, объяснив, как должно быть правильно.

"В Донецке на месте "утилизации" Захарченко и Доценко торжественно поставлен "памятный камень" с ошибкой в глагольном числе. По правилам – "погибли". Ведь дохлых особей все-таки две. Или подразумевается, что орк – и человеком не был, даже для своих?", – написал Чернов.

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Отметим, летом опозорился с открытием памятника любимый Байкер Путина "Хирург". В российском городе Ульяновске мотоклуб "Ночные волки" решил открыть памятник жителям города, воевавшим во Второй мировой войне, а на открытие прибыл их лидер Залдостанов, вот только его ждало разочарование.

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек: личный телохранитель главаря боевиков – 44 летний житель Донецка Вячеслав Доценко (позывной "Славян"). Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

Также стало известно из сообщений жителей оккупированных территорий, что накануне его убийства в "ДНР" были замечены подозрительные люди. Волонтер Юрий Мысягин рассказал о "спецназе РФ" на границе и странных автомобилях представительского класса, которые уехали в РФ без проверки на КПП, что является нонсенсом.
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"Сегодня"

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