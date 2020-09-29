Захватывал админздания на Донбассе: в Северодонецке поймали экс-боевика "ЛНР" (фото)

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы

В Северодонецке сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего участника террористической организации "ЛНР". Его подозревают в участии в захвате админзданий органов государственной власти в 2014 году.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе СБУ, к рядам незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов злоумышленник присоединился в апреле 2014 года. Установлено, что боевик причастен к штурму здания Управления СБУ в Луганской области.

Позже в составе группировки Дремова он участвовал в захвате сепаратистами админзданий в Северодонецке.

Кроме того, злоумышленник поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы "Ямала", участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году. После освобождения города от оккупационных войск злоумышленник длительное время скрывался от правосудия.

Реклама

Сейчас ему сообщили о подозрении по статье "участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях". Мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.

В тренде Упавший под Харьковом самолет потушили: видео с места трагедии

Так, в случае доказательства вины ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Реклама

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила российского "священника", который пытал украинских военных.

Также напомним, следователи СБУ объявили о подозрении освобожденному в декабре 2019 года во время обмена пленными украинцу, уличенному в пытках соотечественников во время содержания в так называемой ДНР.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама