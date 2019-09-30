"Заказала" своего мужа: на Донбассе полиция и СБУ предотвратили убийство

На Донбассе СБУ и полиция задержали женщину, заказавшую убийство супруга / Фото: Нацполиция

В Донецкой области полиция и сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию: они инсценировали убийство и спасли жизнь человека, который даже не подозревал, что находится в смертельной опасности.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в следственное управление полиции поступила информация от СБУ о подготовке убийства.

"Было установлено, что инициатором преступления является 36-летняя жительница Волновахского района. В связи с конфликтом из-за совместной собственности женщина спланировала убийство своего мужа-фермера", – говорится в сообщении.

Злоумышленница наняла посредника – ранее судимого жителя соседнего города. За расправу над мужем женщина пообещала заплатить 30 тысяч долларов, и ее сообщник вышел на подставного "киллера".

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"Следователи и сотрудники СБУ организовали операции от начала до момента задержания обоих фигурантов. Потерпевший узнал о том, что его заказали накануне "убийства", – добавили полицейские.

Силовики инсценировали "убийство" – жертве якобы разбили голову битой на сельской дороге. Для правдоподобности потерпевшему нанесли специальный грим.

"В тот же день во время передачи исполнителю его доли вознаграждения был задержан посредник, а позже – и заказчица убийства. Женщина получила "доказательства" смерти мужчины и считала, что ее план сработал", – добавили копы.

Деньги, которые получил киллер, были изъяты. Обоим фигурантам инкриминируют обвинения по статьям "умышленное убийство, совершенное по заказу".

Досудебное расследование ведет следственное управление областного главка полиции под процессуальным руководством прокуратуры. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области не так давно произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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