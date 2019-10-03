Заказное убийство на Донбассе: подозреваемые находятся под стражей

/ Фото: Нацполиция

В Донецкой области избрали меру пресечения подозреваемым в покушении на заказное убийство 38-летнего жителя Волновахского района. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

"Установлено, что жена пострадавшего предложила 40-летнему ранее судимому знакомому убить ее мужа за денежное вознаграждение. Злоумышленник согласился и нашел исполнителя преступления. Сотрудники полиции и СБУ спасли жизнь человека, инсценировав его смерть. В результате спецоперации оба сообщника были задержаны", – рассказали правоохранители.

Сейчас фигуранты взяты под стражу без права залога. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области. Им инкриминируется ст. 14 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу).

Напомним, что фигурантов резонансного уголовного дела задержали в начале минувшего года .

Также новости "Сегодня" писали, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший. В ходе расследования следователи получили неопровержимые доказательства совершения убийства.

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