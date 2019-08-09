Закончилась первая стадия разминирования территорий у Станицы Луганской

Первый этап разминирования завершили в районе Станицы Луганской на Донбассе.
Саперы очистили 44 гектара территории. Это поля, дороги и лесополосы. А также – четыре населенных пункта.
Мины и взрывчатку у пункта пропуска Станица Луганская пиротехники ищут до сих пор. Работы продолжаются уже девятый день. В частности, у разрушенного моста. Разминирование территорий для ремонта переправы согласовала Трехсторонняя контактная группа в Минске.
Ранее сообщалось, что в Станице Луганской не могут начать разминирование мостаиз-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков.
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Как отметил руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон Александр Борщевский, пиротехнические работы должны состояться не только на прилегающих к территориям пункта пропуска, но и возле разрушенного моста, чтобы после этого начать его ремонт.
Напомним, ранее мы писали, что на ремонт моста в Станице Луганской на линии разграничения в Луганской области понадобится несколько месяцев. Тема ремонта моста в Станице Луганской была основной во время заседания ТКГ.
Кроме этого, сообщалось, что в Станице Луганской от моста до первого пункта пропуска на украинской стороне пенсионеров и людей с инвалидностью будет подвозить специализированный автобус.
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