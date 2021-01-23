Украина может частично признать документы оккупированных территорий

Некоторые документы "властей" на временно оккупированных территориях Украина может официально признать.
Как заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, об этом говорится в законопроекте о переходном периоде для Донбасса и Крыма, передает "Интерфакс".
Речь идет, в частности, о:
- свидетельствах о рождении;
- свидетельстве о смерти;
- свидетельствах о заключении и расторжение брака.
Так, для регистрации актов гражданского состояния, которые произошли на оккупированной территории, достаточно будет обратиться в орган регистрации актов гражданского состояния и получить свидетельство.
В отдельных случаях РАГС может обратиться в суд, если предоставленных документов будет недостаточно для подтверждения факта.
Мы также писали, что в Минюсте заявляют о массовых фальсификациях документов на оккупированных территориях. Там подделывают официальные бумаги ради социальных выплат.
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