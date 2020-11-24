"Закрой глаза и вернись в безопасное место": раненных на Донбассе детей реабилитируют психологи

Десятки индивидуальных консультаций с психологами, которые знают о "травмах войны". Такую помощь в последнее время от Фонда Рината Ахметова получили дети, раненые во время обстрелов на Донбассе.

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Из-за пандемии коронавируса занятия пришлось устраивать в онлайн-режиме. "Сегодня" узнавали, каких результатов удалось достичь.

В комнате 10-летней жительницы Мариуполя Маши Демченко – множество самоделок и ярких рисунков. Едва ли не каждая вещь свидетельствует о творческой натуре девочки.

"Это мы делали с двоюродной сестрой, такую ​​наклейку, в виде котика", – рассказывает Маша Демченко.

Но рукоделие – не только способ самовыражения, но и – восстановительная терапия.

"Оно помогает. Из-за того, что это – разработка руки", – объясняет девочка.

Видео: Сегодня

Пять лет назад обстрел Мариуполя чуть не перечеркнул будущее ребенка. Когда город накрыло артиллерийским огнем, Маша вместе с мамой гуляла на улице. Один из обломков снаряда попал в руку.

"У нее порезано сухожилие, и сшитые на всех пальцах, там только один не задет", – говорит мама Маши Яна Демченко.

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Прогнозы врачей были неутешительными. Кисть и пальцы правой руки могли навсегда остаться обездвиженными.

"Нам помог Фонд Рината Ахметова. Он помогал в больнице, и помог с реабилитацией", – рассказывает Яна Демченко.

Позади – четыре курса восстановления. А это – ежегодные поездки в оздоровительные санатории, массажи и упражнения.

"Это очень помогло. Потому что, если бы не реабилитация, если бы не специалисты, которые находятся в этих санаториях, я не знаю, что было бы с рукой, смогла бы ли я сама получить такой результат, как сейчас", – говорит Яна Демченко.

Результатом был удивлен даже врач, который оперировал Машу после ранения.

"Он думал, что Маша будет шевелить только пальцами, то есть кистью она шевелить не будет. Но врач посмотрел руку и сказал: "вы добились максимального результата, там 5% отклонение от нормы", – рассказывает мама девочки.

Из-за пандемии коронавируса поездки в санаторий пришлось поставить на паузу. Но это не помешало реабилитации.

"Давай сейчас ты на минуту закроешь глаза, глазки закроешь, вернешься туда, в это свое безопасное место. Какие эмоции испытываешь?" – спрашивает в онлайн-беседе Машу психолог. "Что здесь хорошо и весело", – говорит девочка.

Представить себя в безопасном месте – одно из упражнений, которое использует психолог во время онлайн-занятия с Машей.

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Профессионал, имеющая опыт работы с травмами войны, разработала индивидуальную программу – как для девочки, так и для ее мамы.

"С Машей – один день, один день – со мной. Психолог говорит: "она у вас такая активная. Я думала, что не будет общаться, потому что для нее это чужой человек", – говори Яна Демченко.

В целом участники проекта "Ринат Ахметов – детям. Реабилитация раненных детей" пройдут по десять консультаций со специалистами. С 2015 года поддержку в рамках программы получили около 4,5 тысяч детей.

Ранее мы писали о том, как Фонд Рината Ахметова предотвратил гуманитарную катастрофу на Донбассе.

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