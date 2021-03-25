Заломил руки и повалил на землю: полицейского обвиняют в применении силы к ребенку

Правоохранителю грозит до 8 лет заключения

В Краматорске полицейский применил силу к ребенку при оформлении дорожно-транспортного происшествия с его родителями, ему объявили подозрение.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что сержант полиции во время выяснения обстоятельств ДТП с участием двух автомобилей пытался остановить малолетнего, который хотел уйти с места происшествия, где не было никакой необходимости в его присутствии.

Полицейский догнал ребенка, повалил на землю, заломил ему руки и принудительно вернул на место происшествия.

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В результате действий полицейского мальчик получил легки телесные повреждения.

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Правоохранителя подозревают в превышении власти или служебных полномочий, сопровождавшихся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины), ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

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Напомним, под Днепром в Слобожанском мужчина избил девятилетнего мальчика на детской площадке, якобы защищая сына от обидчика, разбив ему в кровь лицо.

В Одессе ранее задержали мужчину, который ходил по улицам с ножом и бросался на детей.

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