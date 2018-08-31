Замену Захарченко назначат уже сегодня – СМИ

Исполняющего обязанности главаря так называемой "ДНР" будут выбирать на уже сегодня. Об этом заявил советник Александра Захарченко Александр Казаков, сообщает РИА Новости.

"Сегодня вечером будет заседание Совета министров, где будут приняты эти решения", – сказал Казаков, отвечая на вопрос о том, кто возглавит "республику".

Кроме того, Казаков назвал взрыв, во время которого погиб Захарченко, "терактом". По его мнению, за убийством Захарченко стоят те, кто убил Гиви и Мотороллу.

"Вариант только один – те же, кто убили Гиви и Мотороллу", – сказал Казаков, отвечая на вопрос о том, кто был организатором убийства.

В то же время в эфире телеканала "Россия 1" Казаков подтвердил информацию о ранении т.н. "вице-премьера" Александра Тимофеев и сказал, что он вместе с Захарченко были в кафе случайно.

"В этом кафе Александр Захарченко и Александр Тимофеев, который сейчас находится в тяжелом состоянии, были случайно", – сказал он.

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.