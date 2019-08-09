Занимался вырубкой акаций: в Донецкой области поймали "черного лесоруба"

В Донецкой области полицейские разоблачили в незаконной вырубке леса жителя поселка Терны.
Как рассказали в пресс-службе полиции региона, о вырубке леса копам сообщили работники государственной лесной охраны. Позже оказалось, что 24-летний местный житель уничтожал лес вблизи поселка. До прибытия полицейских мужчина успел спилить 12 деревьев акации. У него изъяли две бензопилы.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконное порубка леса"", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами"
Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.
Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.
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