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Занимался вырубкой акаций: в Донецкой области поймали "черного лесоруба"

Сегодня, 14:36

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Донецкой области

Фото: ГУНП в Донецкой области

В Донецкой области полицейские разоблачили в незаконной вырубке леса жителя поселка Терны.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, о вырубке леса копам сообщили работники государственной лесной охраны. Позже оказалось, что 24-летний местный житель уничтожал лес вблизи поселка. До прибытия полицейских мужчина успел спилить 12 деревьев акации. У него изъяли две бензопилы.

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"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконное порубка леса"", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами"

Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

​Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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