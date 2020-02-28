Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Запрещенное оружие и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

28 февраля, 07:13

Тина Наринецкая

Оккупанты устроили шесть обстрелов

За прошлые сутки, 27 февраля, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще один – ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"27 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы три обстрела:

Реклама

  • вблизи Новомихайловки стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • рядом с Красногоровкой велся огонь со станкового противотанкового гранатомета – враг устроил 6 выстрелов;
  • неподалеку Старогнатовки ударили из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил три обстрелы:

В тренде
Есть ли коронавирус в "Новых Санжарах": в СНБО сделали важное заявление
  • дважды неподалеку Новотошковского стреляли из 120-мм минометов – враг выпустил по нашим защитникам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • рядом с Орехово ударили из миномета калибра 120 мм – 3 мины.

"Вчера, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 26 февраля украинские военные тоже понесли потери – один боец погиб, еще двое – ранены. Тогда боевики устроили 10 обстрелов.

А 25 февраля оккупанты пять раз ударили по украинским позициям. Тогда потерь украинские военные не понесли.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие потери ВСУ ООС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстрелов
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстреловПолитика
Ожесточенные бои на Донбассе: стало известно о больших потерях ВСУ (обновлено)
Ожесточенные бои на Донбассе: стало известно о больших потерях ВСУ (обновлено)Донбасс
Британский подписант документа по Донбассу:
Британский подписант документа по Донбассу: "Это не мирный план"Политика
Путин дал явный намек властям Украины: аналитик о наступлении на Донбассе
Путин дал явный намек властям Украины: аналитик о наступлении на ДонбассеПолитика
На Донбассе боевики пошли на прорыв: потери с обеих сторон, подробности
На Донбассе боевики пошли на прорыв: потери с обеих сторон, подробностиДонбасс
Атака боевиков на Донбассе: стало известно имя погибшего бойца
Атака боевиков на Донбассе: стало известно имя погибшего бойцаДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...