Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Запрещенное оружие, подорванный грузовик и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

9 марта, 07:14

Тина Наринецкая

Оккупанты устроили шесть обстрелов

За прошлые сутки, 8 марта, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, пятеро ранены, еще один – получил боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"8 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов:

Реклама

  • дважды неподалеку Опытного стреляли из 82-мм минометов – 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а также враг совершил 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса;
  • два раза вблизи Авдеевки ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • рядом с Верхнеторецким велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил один обстрел:

  • вблизи населенного пункта Хутор Вольный оккупанты ударили из гранатометов различных систем.

Кроме того, под Донецком, вблизи Опытного в Ясиноватском районе оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который ехал к позициям украинских военнослужащих.

В тренде
Запрещенное оружие и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

"Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один – боевое поражения. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитники получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 7 марта враг шесть раз атаковал позиции украинской армии, применяя при этом минометы калибра 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

А 6 марта боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда один военнослужащий погиб, трое получили боевые травмы, еще один – ранен.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие потери ВСУ ООС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
В Донецк заехали российские военные и устроили
В Донецк заехали российские военные и устроили "террор" местным жителямДонбасс
Терпение лопнуло: артиллерия ВСУ на Донбассе нанесла удар по обнаглевшим боевикам (видео)
Терпение лопнуло: артиллерия ВСУ на Донбассе нанесла удар по обнаглевшим боевикам (видео)Украина
Боевики активизировались на Донбассе: военные рассказали, где было
Боевики активизировались на Донбассе: военные рассказали, где было "жарко"Донбасс
Бандит и боевик
Бандит и боевик "Оплота": стало известно, кого спецназ задержал в БорисполеПроисшествия
"Морпехи ДНР" устроили пьяные разборки под Мариуполем: трое убитых, пятеро раненыхДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...