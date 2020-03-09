Запрещенное оружие, подорванный грузовик и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

За прошлые сутки, 8 марта, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, пятеро ранены, еще один – получил боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"8 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов:

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дважды неподалеку Опытного стреляли из 82-мм минометов – 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а также враг совершил 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса;

два раза вблизи Авдеевки ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Верхнеторецким велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил один обстрел:

вблизи населенного пункта Хутор Вольный оккупанты ударили из гранатометов различных систем.

Кроме того, под Донецком, вблизи Опытного в Ясиноватском районе оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который ехал к позициям украинских военнослужащих.

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"Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один – боевое поражения. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитники получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 7 марта враг шесть раз атаковал позиции украинской армии, применяя при этом минометы калибра 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

А 6 марта боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда один военнослужащий погиб, трое получили боевые травмы, еще один – ранен.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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