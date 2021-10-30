Запускали беспилотник и ранили пятерых украинских военных: оккупанты 19 раз обстреляли позиции ООС

По состоянию на 07:00,30 октября нарушение режима прекращения огня не зафиксировано

Оккупанты 19 раз нарушили "тишину" на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 29 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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"В результате вражеских действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

Вблизи Причепиловки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Зайцевого наемники дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

наемники дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

противник открывал огонь из стрелкового оружия. Вражеские войска применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие возле Майорска и дважды у Новоташковского .

и дважды у . Вблизи Новоселовки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. В направлении Катериновки враг два раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

враг два раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Позиции вблизи Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Марьинки обстрел велся из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

обстрел велся из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и дважды возле Павлополя.

и дважды возле Также неподалеку Павлополя враг два раза совершил обстрелы из гранатометов разных систем.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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