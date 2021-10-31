Запускали беспилотник. Оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили "тишину"

За 30 октября зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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Где стреляли?
- Вблизи Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.
- В направлении Южного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
- В сторону Катериновки противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- В районе населенных пунктов Павлополь и Лобачево вражеские войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Оккупанты ранили пятерых украинских военных
За 29 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
"В результате вражеских действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно, "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
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