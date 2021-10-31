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Запускали беспилотник. Оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили "тишину"

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
31 октября, 07:13
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По состоянию на 07:00 31 октября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня
На Донбассе снова обстрелы
На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За 30 октября зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Где стреляли?

  • Вблизи Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.
  • В направлении Южного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
  • В сторону Катериновки противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • В районе населенных пунктов Павлополь и Лобачево вражеские войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Оккупанты ранили пятерых украинских военных

За 29 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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"В результате вражеских действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно, "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

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