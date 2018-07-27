"Запускай птичку": военные уничтожили позицию боевиков в здании (видео)

Волонтер Юрий Мысягин показал видео, как украинские военные уничтожили позицию боевиков на Донбассе прямо в здании. Об этом он написал в Facebook.

Для удара по врагу использовалась управляемая противотанковая ракета.

"На все про все времени заняло всего 1,5 минуты. Обнаружили вражеское гнездо, быстро передали координаты и уничтожили", – написал Мысягин.

Как работали бойцы ВСУ:

"Позицию видишь, откуда по нам работают?".

"Так точно".

"Запускай птичку".

"Плюс (подтверждение действия у военных)".

"Ну ты снайпер".

Ранее Юрий Мысягин публиковал видео, как "третья сила" на Донбассе уничтожила блиндаж боевиков. Теперь в районе Авдеевки противник будет вынужден ходить с задранными верх головами – бойцы ВСУ им обещают новые "сюрпризы".

Как сообщалось, сегодня волонтер Серж Марко показывал видео, как бойцы ВСУ разбомбили блиндаж боевиков. После точного удара украинских военных противник понес потери и лишился укрытия.

Военнослужащая ВСУ Виктория Руденко показывала фото мощного удара ВСУ на Донбассе по скоплению техники врага. По ее словам, после удара вражеская техника еще долго горела и детонировала.