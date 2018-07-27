"Запускай птичку": военные уничтожили позицию боевиков в здании (видео)
Для уничтожения противника бойцам ВСУ понадобилось всего полторы минуты
Волонтер Юрий Мысягин показал видео, как украинские военные уничтожили позицию боевиков на Донбассе прямо в здании. Об этом он написал в Facebook.
Для удара по врагу использовалась управляемая противотанковая ракета.
"На все про все времени заняло всего 1,5 минуты. Обнаружили вражеское гнездо, быстро передали координаты и уничтожили", – написал Мысягин.
Как работали бойцы ВСУ:
"Позицию видишь, откуда по нам работают?".
"Так точно".
"Запускай птичку".
"Плюс (подтверждение действия у военных)".
"Ну ты снайпер".
Ранее Юрий Мысягин публиковал видео, как "третья сила" на Донбассе уничтожила блиндаж боевиков. Теперь в районе Авдеевки противник будет вынужден ходить с задранными верх головами – бойцы ВСУ им обещают новые "сюрпризы".
Как сообщалось, сегодня волонтер Серж Марко показывал видео, как бойцы ВСУ разбомбили блиндаж боевиков. После точного удара украинских военных противник понес потери и лишился укрытия.
Военнослужащая ВСУ Виктория Руденко показывала фото мощного удара ВСУ на Донбассе по скоплению техники врага. По ее словам, после удара вражеская техника еще долго горела и детонировала.
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